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Giriş Tarihi: 22.4.2021 11:13 Son Güncelleme: 22.4.2021 11:33

Son dakika: Gelinini yatak odasında sevgilisi ile yakaladı, dehşet saçtı: 2 ölü!

DHA
Son dakika: Gelinini yatak odasında sevgilisi ile yakaladı, dehşet saçtı: 2 ölü!

Son dakika haberler... 'ın Sandıklı ilçesinde oğlu şehir dışında çalışan Nurettin G. isimli adam, gelini Filiz G.'yi sevgilisi Kamil Ç. ile yatak odasında uygunsuz yakaladı. Sinir krizi geçiren adam, gelinine ve onun sevgilisine kurşun yağdırdı. Olay yerine gelen ekipler Filiz G. ve Kamil Ç.'nin yaşamını yitirdiğini belirledi.

Korkunç olay, saat 01.00 sıralarında Çiğiltepe köyünde meydana geldi.Nurettin G., İstanbul'a çalışmaya giden oğlu Uğur'un eşi Filiz ile Kamil Ç.'yi yatakta uygunsuz yakaladı. Tabancasını alan Nurettin G., Filiz G. ve Kamil Ç.'ye ateş etti, ardından da jandarmayı arayıp haber verdi.

KAYINPEDER GÖZALTINA ALINDI

İhbar üzerine adrese jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Gelen sağlık ekibinin yaptığı kontrolde Filiz G. ve Kamil Ç.'nin yaşamını yitirdiği belirlendi. Nurettin G. ise jandarma tarafından gözaltına alındı.

Yapılan incelemenin ardından Filiz G. ve Kamil Ç.'nin cenazeleri Afyonkarahisar Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Nurettin G.'nin jandarmadaki sorgusunun sürdüğü bildirildi.

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Son dakika: Gelinini yatak odasında sevgilisi ile yakaladı, dehşet saçtı: 2 ölü!
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