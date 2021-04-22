Son dakika: Gelinini yatak odasında sevgilisi ile yakaladı, kurşun yağdırdı: 2 ölü!

KAYINPEDER GÖZALTINA ALINDI

İhbar üzerine adrese jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Gelen sağlık ekibinin yaptığı kontrolde Filiz G. ve Kamil Ç.'nin yaşamını yitirdiği belirlendi. Nurettin G. ise jandarma tarafından gözaltına alındı.