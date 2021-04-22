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Giriş Tarihi: 22.4.2021 12:22

Son dakika: Genç doktor çevre yolunda ölü bulundu!

DHA
Son dakika: Genç doktor çevre yolunda ölü bulundu!

Son dakika haberi: 'da özel bir hastanede görevli olan doktorun ölümü sevenlerini yasa boğdu. Radyoloji Uzmanı Doktor Mehmet Karaşin (41), çevre yolunda park halindeki otomobilinin önünde ölü bulundu. Karaşin'in kesin ölüm nedeninin tespiti için otopsi yapılacak.

Dün gece saatlerinde Diyarbakır merkez Kayapınar ilçesinde acı bir olay meydana geldi. Polis ekipleri, çevre yolunda park halindeki 34 DBA 286 plakalı otomobili görüp, kontrol etmek için durdu. Polisler, aracın önünde yerde yatan kişiyle karşılaşıp sağlık ekiplerine haber verdi. Gelen sağlık ekibi, özel bir hastanede radyoloji uzmanı olarak görev yapan Doktor Mehmet Karaşin olduğu belirlenen kişinin öldüğünü tespit etti.

OTOPSİ YAPILACAK

Evli ve 1 çocuk babası Mehmet Karaşin'in cenazesi, yapılan incelemenin ardından otopsi için morga kaldırıldı.

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Son dakika: Genç doktor çevre yolunda ölü bulundu!
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