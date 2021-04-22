Son dakika: Genç doktor çevre yolunda ölü bulundu!

Dün gece saatlerinde Diyarbakır merkez Kayapınar ilçesinde acı bir olay meydana geldi. Polis ekipleri, çevre yolunda park halindeki 34 DBA 286 plakalı otomobili görüp, kontrol etmek için durdu. Polisler, aracın önünde yerde yatan kişiyle karşılaşıp sağlık ekiplerine haber verdi. Gelen sağlık ekibi, özel bir hastanede radyoloji uzmanı olarak görev yapan Doktor Mehmet Karaşin olduğu belirlenen kişinin öldüğünü tespit etti.

OTOPSİ YAPILACAK



Evli ve 1 çocuk babası Mehmet Karaşin'in cenazesi, yapılan incelemenin ardından otopsi için morga kaldırıldı.