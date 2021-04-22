SON DAKİKA HABERİ: İETT şoförünün ifadesi ortaya çıktı! “Telefonu şarjdan alırken dalmışım”

Son dakika:Beşiktaş'ta çift katlı otobüsün bariyere girmesi ile işe giden Sevgi Yamaç Yalçın'ın hayatını kaybetmesine ve M.B. isimli şahısın iki ayağının kırılmasına neden olan feci kazada ihmal ve dikkatsizlik ortaya çıktı.