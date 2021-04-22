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Giriş Tarihi: 22.4.2021 15:50

: duyurdu! 'den çocuklara özel "Gazetecik"

AA
Son dakika: Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk duyurdu! MEB'den çocuklara özel Gazetecik

haberi:Milli Eğitim Bakanlığı'nca () 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla hazırlanan "Gazetecik", http://meb.ai/eRg2Ee adresinden erişime açıldı. Bakan Selçuk, şu paylaşımı yaptı...

Son dakika:Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, sosyal medya hesabından anlamlı bir paylaşıma imza attı.

Bakan Selçuk, "23NisanMutluOlsun" etiketi ile yaptığı paylaşımda, "Yazıyor, yazıyor... Çocuklarıma özel 23 Nisan gazetemiz Gazetecik, http://meb.ai/eRg2Ee'de yazıyor. Çıktıyla sabaha yatak başuçlarına bırakabilir ya da dijital olarak okuyabilirsiniz. Ben Mardin'deki çocuklarımıza götürüyorum. Bayram bugünden başlasın." ifadelerini kullandı.

Gazetecik'te çocuklar için 23 Nisan'ın önemini anlatan yazılar, eğlenceli etkinlikler ve hikayeler yer alıyor.

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Son dakika: Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk duyurdu! MEB'den çocuklara özel "Gazetecik"
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