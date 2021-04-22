Son Dakika: Muğla Datça deprem ile sallandı! AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi

Gelen son dakika haberine göre, yerin 7 kilometre derinliğinde Muğla Datça'da 4.2 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Aydın, Çanakkale, İzmir ve Muğla çevresinde meydana gelen depremler son dönemde artış gösterdi. Bölge ilçelerde de hissedilen deprem akşam saatlerinde kısa süreli korkuya neden oldu. Sarsıntının ardından vatandaşlar deprem mi oldu, nerede, kaç şiddetinde sorularına yanıt arama başladı. Datça'da yaşanan depreme ilişkin detaylar;