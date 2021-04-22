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Giriş Tarihi: 22.4.2021 23:53

Son Dakika: Datça deprem ile sallandı! ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi

Son Dakika: Muğla Datça deprem ile sallandı! AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi

Kandilli Rasathanesi tarafından alınan son dakika verilerine göre, Datça'da 4.2 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Çevre illerde de hissedilen deprem akşam saatlerinde ufak çaplı bir paniğe neden oldu. Yaşanan depremin ardından vatandaşlar, deprem mi oldu, kaç şiddetinde oldu sorularına yanıt arıyor. Özellikle, , Bodrum, ve Muğla'da son dönemde peş peşe depremler meydana geliyor ve merkez üsleri genellikle Ege Denizi oluyor. İşte Datça Muğla'da 22 Nisan tarihinde yaşanan depreme ilişkin, Kandilli Rasathanesi son depremler listesi…

Gelen son dakika haberine göre, yerin 7 kilometre derinliğinde Muğla Datça'da 4.2 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Aydın, Çanakkale, İzmir ve Muğla çevresinde meydana gelen depremler son dönemde artış gösterdi. Bölge ilçelerde de hissedilen deprem akşam saatlerinde kısa süreli korkuya neden oldu. Sarsıntının ardından vatandaşlar deprem mi oldu, nerede, kaç şiddetinde sorularına yanıt arama başladı. Datça'da yaşanan depreme ilişkin detaylar;

AFAD SON DEPREMLER LİSTESİ

KANDİLLİ RASATHANESİ SON DEPREMLER LİSTESİ

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Son Dakika: Muğla Datça deprem ile sallandı! AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi
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