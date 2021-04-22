Haberler Yaşam Haberleri SON DAKİKA! Taksim'den 'pes' dedirten görüntüler! Polisler sesten şüphelenince ortaya çıktı...

Giriş Tarihi: 22.4.2021 09:50 Son Güncelleme: 22.4.2021 10:04

SON DAKİKA! Taksim'den 'pes' dedirten görüntüler! Polisler sesten şüphelenince ortaya çıktı... İHA

Son dakika haberler... Ne koronavirüs ne de kısıtlamalar onların umurunda. Kaçak mekanlarda eğlence düzenleyen kişilere yönelik polis ekiplerinin baskınları devam ediyor. Son olarak İstanbul Beyoğlu'nda devriye gezen ekipler, iki mekandan ses geldiğini fark edince adreslere denetimde bulundu. İçeri giren polisler, karşılaştıkları manzara karşısında hayrete düştü. Polis, onlarca kişiyi müzik eşliğinde eğlenirken buldu. Ekipler tarafından 27 kişiye toplamda 93 bin 663 lira idari para cezası uygulandı.

Dünyayı etkisi altına alan korona virüs salgını nedeniyle alınan tedbirler kapsamında, İçişleri Bakanlığı tarafından 81 il valiliğine "yoğunlaştırılmış dinamik denetim faaliyetleri" genelgesi gönderilmişti.

Bu kapsamda çalışmalarını aralıksız sürdüren Beyoğlu İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ve Devriye Ekipler Amirliği görevlileri, dün saat 19.00 ve 23.45 sıralarında denetim devriyesi yaptıkları esnada Taksim Katip Mustafa Çelebi ve Şehit Muhtar Mahallesi'ndeki iki mekandan sesler geldiğini fark etti.