SON DAKİKA! Trabzon'daki korkunç cinayeti kanlı eldiven çözmüştü! Katilin cezası belli oldu...

Trabzon'un Yomra ilçesi Gülyurdu Mahallesi dağ yolunda 4 Mayıs 2020 tarihinde gece saatlerinde Soner Taşkın'ın (36) bir aracın içerisinde silahla vurulduktan sonra yakılarak öldürülmesiyle sonuçlanan cinayette tutuklu yargılanan Önder Taşkın (37) ve tutuksuz yargılanan N.A. (44) hakkında mahkeme kararını verdi. Trabzon 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davaya, tutuklu yargılanan sanık Önder Taşkın duruşmaya Beşikdüzü T Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'ndan Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) üzerinden bağlanırken, tutuksuz yargılanan şüpheli N.A. (44), maktulün yakınları ve tarafların avukatları katıldı.

KANLI ELDİVEN KATİLİ VERDİ

Yomra'da gerçekleştirilen cinayetin ardından, jandarma ekipleri geniş kapsamlı çalışma başlattı. Mahkemedeki ifadelerden ve delillerden yola çıkan jandarma ekipleri olay yerinde bulduğu kanlı eldivenlerin kan örneklerini Ankara'da bulunan Jandarma Kriminal Daire Başkanlığı Jandarma Kriminal Laboratuvarı'na gönderdi. Laboratuvarda kanlı eldivenlerden alınan kan örneklerinin Önder Taşkın'a ait olduğu ve yine eldivenlerin yakınında bulunan cep telefonun da Önder Taşkın'ın olduğu tespit edildiği öğrenildi.

CEZASI BELLİ OLDU

Mahkeme, olay yerine yakın bulunan. N.A'nın cinayetten bir saat sonra jandarmayı arayarak ihbarda bulunmasının ve Önder Taşkın'ın kıyafetlerini değiştirmiş bir şekilde sabaha karşı teslim olduğunu da değerlendirerek dosyaya delil olarak ekledi. Son görülen duruşmada davayla ilgili karar verildi. Mahkeme başkanı sanık Önder Taşkın'ı 'kasten öldürmek' suçundan müebbet hapisle cezalandırıldı. Mahkeme tutuksuz yargılanan N.A'nın ise beraatine hükmetti.