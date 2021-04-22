SON DAKİKA: Türkiye kripto para vurgununu konuşuyor! Mağdurlar: Bize Çiftlik Bank vakası yaşattı!





"BABASI BİRAZ UYANIKTI..."



Yıllarca Özer ile aynı sokakta yaşayan Raşit Taş isimli vatandaş, "Bu aile 1982 yılından beri burada yaşıyordu. 5-6 yıl önce buradan ayrıldılar. Şu anda nerede olduklarını biz de bilmiyoruz. Arkamızdaki evleri vardı. Onu da yıktılar. Çocuklarını da tanırdık. Öyle bir şey nasıl yaptı, biz de hayret ettik. Öyle şeyleri yoktu. Haberleri okuyunca biz de şaşırdık. Babaları biraz uyanıktı ama o çocuklardan böyle bir şey beklemezdik" dedi.