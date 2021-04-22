Sosyal Hizmetler Kampüsü için imzalar atıldı

İçerisinde aktif yaşam merkezi, bakım rehabilitasyon ve aile danışma merkezi, çocuk evleri, spor kompleksi ve cami bulunacak Sosyal Hizmetler Kampüsü'nün protokolü Valilik Toplantı Salonunda düzenlenen programda imzalandı.

Engelliler ve engelli ailelerinin hayatlarını ve yaşamlarını kolaylaştırmak, onların ruhlarına dokunabilmek için Tokat'a kazandırılacak Sosyal Hizmetler Kampüsü'nün temelinin iki ay içerisinde atılarak, 1,5 yılda tamamlanacağını belirten Vali Dr. Ozan Balcı, "Her zaman engelli bireylerimizin yanındayız, onların yaşamlarını kolaylaştırmaktan mutluluk duyuyoruz." dedi.





Belediye Başkanı Eyüp Eroğlu ise "Engelsiz Şehir Tokat" sloganı ile her zaman engelli bireylerimizin yanında olduk. Protokolünü imzaladığımız Sosyal Hizmetler Kampüsü şehrimize hayırlı olsun. Tokat, engelli dostu bir şehirdir. Engelli kardeşlerimiz her zaman başımızın tacıdır. Onların konforlu yaşamaları bizim en önemli hususlarımız arasında gelir."

Konuşmaların ardından Vali Dr. Ozan Balcı ve Belediye Başkanı Eyüp Eroğlu, Sosyal Hizmetler Kampüsü protokolünü imzaladı.