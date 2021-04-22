Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Yaşam Haberleri Sosyal Hizmetler Kampüsü için imzalar atıldı
Giriş Tarihi: 22.4.2021 16:09

Sosyal Hizmetler Kampüsü için imzalar atıldı

Sosyal Hizmetler Kampüsü için imzalar atıldı

Valiliği ve  Tokat Belediyesi koordinesinde yapılacak olan ve içinde aktif yaşam merkezi, bakım rehabilitasyon ve aile danışma merkezi, çocuk evleri, spor kompleksi ve cami olan Sosyal Hizmetler kampüsünün protokolü imzalandı

İçerisinde aktif yaşam merkezi, bakım rehabilitasyon ve aile danışma merkezi, çocuk evleri, spor kompleksi ve cami bulunacak Sosyal Hizmetler Kampüsü'nün protokolü Valilik Toplantı Salonunda düzenlenen programda imzalandı.

Engelliler ve engelli ailelerinin hayatlarını ve yaşamlarını kolaylaştırmak, onların ruhlarına dokunabilmek için Tokat'a kazandırılacak Sosyal Hizmetler Kampüsü'nün temelinin iki ay içerisinde atılarak, 1,5 yılda tamamlanacağını belirten Vali Dr. Ozan Balcı, "Her zaman engelli bireylerimizin yanındayız, onların yaşamlarını kolaylaştırmaktan mutluluk duyuyoruz." dedi.



Belediye Başkanı Eyüp Eroğlu ise "Engelsiz Şehir Tokat" sloganı ile her zaman engelli bireylerimizin yanında olduk. Protokolünü imzaladığımız Sosyal Hizmetler Kampüsü şehrimize hayırlı olsun. Tokat, engelli dostu bir şehirdir. Engelli kardeşlerimiz her zaman başımızın tacıdır. Onların konforlu yaşamaları bizim en önemli hususlarımız arasında gelir."

Konuşmaların ardından Vali Dr. Ozan Balcı ve Belediye Başkanı Eyüp Eroğlu, Sosyal Hizmetler Kampüsü protokolünü imzaladı.

ARKADAŞINA GÖNDER
Sosyal Hizmetler Kampüsü için imzalar atıldı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA