Sunar Özlem’e TSE’den ‘Kovid-19 Güvenli Üretim’ belgesi

Un ve yem sektörünün Türkiye'deki öncü şirketlerinden Sunar Özlem, pandemi süreciyle ilgili Türk Standartları Enstutüsü (TSE) tarafından belirlenen tüm kriterleri tamamlayarak 'Kovid-19 Güvenli Üretim Belgesi' aldı. Daha önce TSE tarafından Sunar Mısır ve Elita Gıda'ya verilen Kovid-19 Güvenli Üretim Belgesi, Sunar Şirketler Grubu'nun temeli merhum Hacı Nuri Çomu tarafından 1976 yılında atılan grubun ilk sanayi kuruluşu Sunar Özlem'e de verildi.

Salgının başladığı andan itibaren yasal zorunlulukların yanı sıra sektöre öncü olacak iyileştirme yatırımları yaptıklarını belirten Sunar Şirketler Grubu CEO'su Hasan A. Özkan, "Bünyemizdeki bir şirketimiz daha denetleme sürecinden başarıyla geçerek Kovid-19 Güvenli Üretim Belgesi aldı. Sunar Şirketler Grubu olarak gerek yurtiçi gerekse yurtdışındaki tüketicilerimize hiçbir sıkıntı yaşatmadan güvenli ürün tedarikimizi sürdürüyoruz. Salgın sürecinin geride kalacağına inanıyoruz. Fakat bu önlemleri kalıcı olarak almaya devam edeceğiz" dedi.