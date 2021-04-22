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Giriş Tarihi: 22.4.2021 19:47 Son Güncelleme: 22.4.2021 19:48

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Süper Loto sonuçları açıklandı mı? Milli Piyango Online ile 22 Nisan Süper Loto çekiliş sonuçları - MPİ online bilet sorgulama

(MPİ) ile işbirliğinde her hafta 3 gün (Salı, Perşembe ve Pazar) ile ortak canlı yayında çekilişi düzenlenen ve kazandıran numaraları şans oyunu severlere duyurulan sonuçları bugün (22 Nisan 2021 Perşembe) belli olacak. Bugünkü MP TV canlı çekilişi için üzerinden dijital olarak ya da MPİ bayilerinin yolunu tutarak kupon dolduranlar, 1 Milyon TL’yi aşan tutarının sahibi olmak isteyerek şanslı numaralara ilişkin açıklandı mı? sorusu üzerinden araştırmalarına devam ediyor. Milli Piyango Online ile 22 Nisan çekiliş sonuçları ve ekranı.

"Süper Loto sonuçları" her hafta Milli Piyango Online aracılığıyla MP TV - Youtube canlı yayında belirlenen kazandıran numaralarla şans oyunu severlere duyurulmaya devam ediyor. Milli Piyango İdaresi (MPİ) ile Sisal Şans ortaklığında yapılacak olan bugünkü MP TV canlı çekilişi için Milli Piyango Online üzerinden kupon dolduranlar, 1 Milyon Türk Lirası'nı aşan büyük ikramiye tutarı için, şanslı numaraları merak ederek 22 Nisan MPİ Süper Loto sonuçları açıklandı mı? sorusuna cevap aramayı sürdürüyor.

SÜPER LOTO SONUÇLARI (22 NİSAN)

Milli Piyango Online ile 22 Nisan Süper Loto çekiliş sonuçları ve MPİ online bilet sorgulama motoru detayları şöyle;


Milli Piyango İdaresi (MPİ) 22 Nisan Süper Loto sonuçları:



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SÜPER LOTO NASIL OYNANIR?

  • Süper Loto, 1 ve 60 arasından 6 adet sayı seçmene dayalı bir oyundur. Seçtiğin her 6 sayı, bir kolon oluşturur. Tek kolon ücreti 3 TL'dir.
  • İşaretleme yapmayı tercih etmiyorsan kolonun altında yer alan SEN SEÇ kutucuğunu işaretle, terminal senin için rastgele 6 numara seçsin!
  • Bir kolonda 6 rakamdan fazlasını işaretleyerek sistem oyunu oluşturabilirsin. Sistem oyunu, çoklu oyun kombinasyonları geliştirir. Oyuncular altıdan fazla rakam seçerek oluşturulabilecek tüm kombinasyonları ayrı kolonlar halinde otomatik olarak üretirler.

  • Arkadaşlarınla Ortak Bilet satın alabilirsin. Bir veya daha fazla biletin birden fazla üye tarafından aynı veya farklı pay nispetleriyle satın alınmasına Ortak Bilet denir. Ortak biletler de satın alma işlemi gerçekleştiği anda üye hesaplarına yansıtılır.
  • Süper Loto; www.millipiyangonline.com üzerinden, Milli Piyango uygulamasından ya da satış noktalarından oynanabilir.

NE KADAR KAZANABİLİRSİN?

  • Haftada 3 gün kazanma şansın var! Süper Loto haftada 3 gün: Salı, Perşembe ve Pazar günleri çekilir. Her çekilişte küre içerisindeki 60 numara içinden 6 numara çekilir.
  • Oynadığın her kolon çekilişte çıkan numaralardan minimum 2, maksimum 6 tane bilirsen kazanan sen olursun! 6 bilen Süper Loto büyük ikramiyesini kazanır. Aynı ikramiye kategorisinde birden fazla kazanan olması halinde ise ikramiye havuzu kazananlar arasında eşit bölüşülür.
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Süper Loto sonuçları açıklandı mı? Milli Piyango Online ile 22 Nisan Süper Loto çekiliş sonuçları - MPİ online bilet sorgulama
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