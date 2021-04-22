Süper Loto sonuçları belli oldu! Milli Piyango Online ile 22 Nisan Süper Loto çekiliş sonuçları - MPİ online bilet sorgulama

"Süper Loto sonuçları" her hafta Milli Piyango Online aracılığıyla MP TV - Youtube canlı yayında belirlenen kazandıran numaralarla şans oyunu severlere duyurulmaya devam ediyor. Milli Piyango İdaresi (MPİ) ile Sisal Şans ortaklığında yapılan bugünkü MP TV canlı çekilişi için Milli Piyango Online üzerinden kupon dolduranlar, 1 Milyon Türk Lirası'nı aşan büyük ikramiye tutarı için, şanslı numaraları merak ederek 22 Nisan MPİ Süper Loto sonuçları açıklandı mı? sorusuna cevap aramayı sürdürüyor.

SÜPER LOTO SONUÇLARI (22 NİSAN)

Milli Piyango Online ile 22 Nisan Süper Loto çekiliş sonuçları ve MPİ online bilet sorgulama motoru detayları şöyle;