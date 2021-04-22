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Giriş Tarihi: 22.4.2021 10:40

Şüpheliler kaçak kazı yaparken suçüstü yakalandı

İHA
Şüpheliler kaçak kazı yaparken suçüstü yakalandı

’ta 3 şüpheli kaçak kazı yaparken jandarma ekiplerince suçüstü yakalandı.

Edinilen bilgiye göre Zonguldak İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince yapılan istihbari çalışmalar neticesinde; A.Ç.(40), E.A. (30) ve İ.Ç. (41) isimli şahısların kaçak kazı yaptığı bilgisi üzerine ekipler harekete geçti. Düzenlenen operasyon neticesinde, Beycuma Beldesi Osmanlı köyünde A.Ç. (40), E.A. (30) ve İ.Ç. (41) isimli şahıslar arazide kaçak kazı yaptıkları sırada 1 adet kazma, 1 adet kürek, 1 adet manivela ve 1 adet makaralı calaska ile birlikte suçüstü yakalandı. Şüpheliler hakkında 2863 sayılı Kültür ve Tabiat Varlıkları Kanununa Muhalefet suçundan adli işlem başlatıldı.
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Şüpheliler kaçak kazı yaparken suçüstü yakalandı
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