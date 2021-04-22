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Giriş Tarihi: 22.4.2021 14:21

Suriyeli ihtiyaç sahibi ailelere gıda ve temizlik malzemesi dağıtımı

NEZİR GÜNEŞ NEZİR GÜNEŞ
Suriyeli ihtiyaç sahibi ailelere gıda ve temizlik malzemesi dağıtımı

Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mahmut Demirtaş’ın talimatları doğrultusunda, Suriye’deki iç savaştan kaçarak ülkemize sığınan ihtiyaç sahibi Suriyeli ailelere, gıda ve temizlik malzemesi dağıtılıyor.

Mardin Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığı, Ramazan Ayı içerisinde ihtiyaç sahibi Suriyeli mültecilere dağıtılmak üzere kendi imkanları ile gıda kolileri hazırladı.

Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığına bağlı ekipler, ihtiyaç sahibi olduğu tespit edilmiş Suriyeli ailelere bulgur, makarna, toz şeker, mercimek, sıvı yağ, nohut, çay, zeytin, salça, pirinç gibi temel gıda maddeleri ile BM'nin hijyenik paketininde içerisinde bulunduğu kolileri Göç İdaresi, Kızılay ve Kaymakamlıklardan alınan ihtiyaç sahibi ailelerin listesine göre kapı kapı gezerek yardımları ulaştırıyor.

Dağıtımlar Ramazan Ayı boyunca devam edecek.

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Suriyeli ihtiyaç sahibi ailelere gıda ve temizlik malzemesi dağıtımı
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