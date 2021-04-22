Tarifeleri 2.500 ila 50 bin TL arasında değişiyor! İşi abarttılar





EN ÇOK TALEP BOŞANMA ARİFESİNDEKİ ÇİFTLERDEN

Uzmanlara göre, buradan alınan hizmetlerin çok ciddi sosyo-ekonomik etkileri bulunuyor. Özel hayatın gizliliği ihlal edilirken boşanmalara hatta cinayetlere bile neden olabiliyor. Bu tarz yönelimlere en fazla ilgiyi ise boşanma arifesindeki çiftler gösteriyor.





Çete, çeteyi dolandırdı

Sağlık verilerini de çaldılar!

Facebook için bu kez BTK da devreye girdi

BTK bilgileri çalındığı iddia edilen Türk kullanıcılar için Facebook'tan bilgi talep etti