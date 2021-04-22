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Giriş Tarihi: 22.4.2021 16:04

Tarlaya uçan otomobilde 5 kişi yaralandı

MEHMET YILDIRIM MEHMET YILDIRIM
Tarlaya uçan otomobilde 5 kişi yaralandı

'nın Suruç İlçesinde sürücünün direksiyon hâkimiyetini kaybetmesi sonucu otomobil tarlaya uçtu. Kazada 5 kişi yaralandı.

Şanlıurfa'nın Suruç İlçesine bağlı Aligör Mahallesi girişinde meydana geldi. İsmi öğrenilemeyen bir otomobil sürücüsü, hatalı sollama yapan başka bir araca çarpmamak için direksiyonunu kırarak tarlaya uçtu. Kazada araçta bulunan 5 kişi yaralandı. Çevrede bulunan vatandaşlar tarafından olay yerine çok sayıda ambulans ve jandarma ekibi sevk edildi. Sağlık ekipleri yaptıkları ilk incelemede 2 kişinin durumunun ağır olduğunu bildirirken 5 kişi ambulanslarla Suruç Devlet Hastanesine kaldırıldılar. Kazayla ilgili çalışma başlatıldı.

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Tarlaya uçan otomobilde 5 kişi yaralandı
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