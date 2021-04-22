Tatvan’da kaza: 1 ölü, 2 yaralı

Esentepe mahallesindeki Tatvan- Bitlis-Ahlat yol kavşağında, sebze ve meyve yüklü 65 AAR 190 plakalı tır ile 65 AR 766 plakalı kamyonet çarpıştı. Henüz nedeni belirlenemeyen trafik kazasında tır sürücüsü Halil Başkara (60) kaza yerinde hayatını kaybederken, aynı araçtaki Uğur Koç ile kamyonet sürücüsü Berces Göv yaralandı.

Yaralılar AFAD, UMKE, 112 Acil ve Tatvan Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekiplerinin yardımıyla sıkıştıkları araçlardan çıkartılarak ambulanslarla Tatvan ve Bitlis devlet hastanelerine kaldırıldı.

Araç parçaları, tır'dan dökülen sebze ve meyvelerin iş makineleri yardımıyla yol kenarına alınmasının ardından, yol kontrollü bir şekilde tekrar ulaşıma açıldı.