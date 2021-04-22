Telefonuyla oynarken bariyerlere çarptı: 1 ölü

Beşiktaş'ta çift katlı İETT otobüsünün bariyere çarpması sonucu bir yolcu öldü, bir yolcu da yaralandı. Kaza, Barbaros Bulvarı Balmumcu'da bulunan altgeçitte dün sabah meydana geldi. İddialara göre, çift katlı İETT otobüsünün şoförü Baki T. telefonuyla oynarken hızla bariyerlere çarptı. Bariyerin otobüsün içine girmesi sonucu yolculardan Sevgi Yamaç Yalçın (31) hayatını kaybederken, ayağında kırık olan M.B. ambulansla hastaneye kaldırıldı. Gözaltına alınan otobüs şoförü Baki T. çıkarıldığı mahkemede tutuklandı.