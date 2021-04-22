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Giriş Tarihi: 22.4.2021 20:59 Son Güncelleme: 22.4.2021 20:59

Otoyolu'nda zincirleme : 6

TEM Otoyolu'nda zincirleme kaza: 6 yaralı

'nin Kartepe ilçesi Otoyolu'nda 5 otomobilin karıştığı zincirleme trafik kazasında 6 kişi yaralandı.

Kaza, 19.30 sıralarında TEM Otoyolu Ankara istikameti Kartepe kesiminde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, TEM Otoyolu Ankara istikametinde kontrolden çıkan 5 otomobilin karıştığı zincirleme trafik kazası meydana geldi.

YARALILAR HASTANEYE KALDIRILDI

Kazaya karışan araçlarda yaralanan 6 kişi, olay yerine sevk edilen ambulanslarla çevre hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı. Kaza nedeniyle otoyolun Ankara kesiminde kontrollü olarak sağlanan trafik, araçların çekici ile kaldırılması sonrasında normale döndü. Polis ekipleri kaza hakkında inceleme başlattı.

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TEM Otoyolu'nda zincirleme kaza: 6 yaralı
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