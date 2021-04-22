TEM Otoyolu'nda zincirleme kaza: 6 yaralı

YARALILAR HASTANEYE KALDIRILDI

Kazaya karışan araçlarda yaralanan 6 kişi, olay yerine sevk edilen ambulanslarla çevre hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı. Kaza nedeniyle otoyolun Ankara kesiminde kontrollü olarak sağlanan trafik, araçların çekici ile kaldırılması sonrasında normale döndü. Polis ekipleri kaza hakkında inceleme başlattı.