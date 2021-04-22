TEM Otoyolu’nda zincirleme kaza: 7 yaralı

Kaza, 01.00 sıralarında Küçükçekmece TEM Otoyolu İkitelli geçişinde meydana geldi. İddiaya göre, 34 MLT 36 plakalı Mehmet Han Kınalı idaresindeki otomobil, TEM Otoyolu'nda seyir halindeyken önce Hilal Mızrak'ın kullandığı 34 EB 803 plakalı otomobile sonrasında ise patlayan lastiğini değiştirmek için emniyet şeridine çekilen Müslüm Tuğcu idaresindeki 06 TIZ 35 plakalı otomobile vurdu.Çarpmanın etkisiyle otomobiller yola savrulurken üç otomobilde bulunan 5'i kadın 2'si erkek toplamda 7 kişi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Olay yerinde ilk müdahalesi yapılan yaralılar ambulansla hastaneye kaldırıldı. Yeni bir kaza yaşanmaması için polis ekipleri yolu trafiğe kapattı.Kaza nedeniyle yolda araç kuyruğu oluştu. Yapılan incelemenin ardından kazaya karışan üç otomobil çekici yardımıyla olay yerinden kaldırıldı. Kazayı duyan yaralıların yakınları olay yerine koştu. Kazaya karışan araçların kaldırılması ve yolun temizlenmesinin ardından yol tekrar trafiğe açıldı.Polis, kazayla ilgili çalışma başlattı.