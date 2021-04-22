Temizlik yaparken ölüyordu

Gaziantep'te 61 yaşındaki Eşe Fatma Aksoy temizlik yapmak için karıştırdığı çamaşır suyu ve tuz ruhundan çıkan klor gazından dolayı ölümden döndü.

Evinde temizlik yaptığı esnada çamaşır suyunu ve tuz ruhunu karıştırınca nefes alamayıp fenalaşan Eşe Fatma Aksoy, 112 Acil Sağlık ekipleri tarafından Gaziantep Üniversitesi (GAÜN) Şahinbey Araştırma ve Uygulama Hastanesi'ne kaldırıldı. Hastanenin yoğun bakım ünitesinde tedavi altına alınan Aksoy, 10 günlük tedavinin ardından taburcu oldu.

Temizlik maddelerinin kullanımı sırasında yapılan hatanın ölümle sonuçlanabileceğine dikkat çeken GAÜN Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Belgin Alaşehirli, "Halk arasında tuz ruhu olarak bilinen temizlik maddesi aslında kuvvetli bir asit olan hidroklorik asittir. Çamaşır suyu ile karışınca tepkime sonucu zehirli klor gazı açığa çıkar. Çamaşır suyu güçlü alkali özellikli olduğundan kimyasal reaksiyon sonucu ortaya çıkan gaz, solunum yollarından akciğerlere kadar ulaşabilecek kimyasal yanıklara sebep olmaktadır. Bu gazın oluşumu hastamızda da gördüğümüz üzere ölümcül seyredebilecek şekilde ilerleyebilir. İçinde bulunduğumuz pandemi döneminde koronavirüse yakalanmamak sebebiyle temizliğe olan hassasiyetimiz daha da arttı. Ancak virüse yakalanmamak amaçlı kullandığımız temizlik maddelerinin ne olduğunu bilmemiz gerekmektedir. Bu kimyasal ürünleri birbirleriyle karıştırmaktan ve kullanmaktan sakınmalıyız" dedi.

Yoğun Bakım Sorumlusu Dr. Öğretim Üyesi Gülseren Elay ise, hastanen kendilerine ulaştırıldığında solunumunun durduğunu belirterek, "Hastayı yoğun bakım ünitemize aldığımızda; hastanın şuuru kapalı, akciğer ve kalpte ağır hasar mevcut olup durumu oldukça kritikti. Hastamızı 10 gün, solunum cihazında çok yüksek ayarlarda takip ettik. Hastamızın bozulan kalp ritmi verdiğimiz ilaçlara cevap vermedi. Bu nedenle elektroşok uyguladık. Klor gazı zehirlenmesi özellikle astım ve kalp hastalarında ölümcül seyretmektedir" diye konuştu.