Teröristlerin yaktığı tarihi camide iftar programı yapıldı

Diyarbakır Sur ilçesinde yaklaşık 6 yıl önce hendek kazıp tarihi yapılara ve evlere büyük zarar veren PKK'lı teröristler, Fatih Paşa Mahallesinde yer alan Kurşunlu Camiini kurşun, bomba ve roketatar mühimmatlarıyla tahrip etti.

Camiye geceden gizlenen teröristler 5 Aralık 2015 günü Şadırvan'da abdest alan özel harekât polisi Mustafa Katırlı'yı (24) şehit ettikten sonra camiyi de ateşe verip çıkardıkları yangının dumanından istifade ederek kaçmışlardı. Ateşe verilen caminin orjinal kapısı tamamen kül olurken, şadırvanı yıkıldı.

İmam odası ile daha önce medrese olarak kullanılan bölüm ile altın varaklı minberi kullanılamaz hale geldi. El yapımı patlayıcıların teröristler tarafından uzaktan kumanda ile infilak ettirilmesi sonucu, camini sütunları, şadırvan ve çevresinde büyük hasarlar oluştu.

Teröristlerin sözde karargâh olarak kullandığı Osmanlı eseri 560 yıllık Kurşunlu Camii, yaklaşık 4 milyon lira harcanarak yeniden ayağa kaldırıldı. Şehrin ilk Osmanlı Valisi Bıyıklı Mehmed Paşa tarafından yapılan tarihi camide restorasyon çalışmaları ile birlikte ibadete yeniden açılırken, uzun bir aradan sonra Ramazan heyecanı da yaşandı.

Eski günlerine yeniden dönen Kurşunlu Cami, Ramazan ayı dolaysıyla iftar programlarına ev sahipliği yapıyor. TRT Kurdi'den canlı olarak yayınlanan iftar programında bölgede 'Grup Tillo' tarafından Kürtçe ilahilere okunurken, katılımcılar birbirinden önemli İslami bilgilerle vatandaşları aydınlatıyor.