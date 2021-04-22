Son dakika: Thodex mağduru konuştu: Toy bir çocuğun kurbanı olduk, yetinmeyi bilmiyoruz

Thodex mağdurları, firmanın ofisinin bulunduğu binanın önüne gelmeye devam ediyor. Son olarak Thodex'te 165 bin lirasını kaybettiğini belirten Haluk Metin "Toy bir çocuğun kurban olduk. Kimin olduğunu bilmeden para yatırdık. Çocuğu görmeden biz bu işe girdik. Elimizdeki ile yetinmeyi bilmiyoruz, kazandık daha fazla kazanmak istedik. Bu Faruk baktı ki bunlar kazanacağına ben kazanayım dedi ve bizi mağdur etti. Bütün milletin anasını ağlattı" diye konuştu.
BERBERİMİN DE PARASI GİTTİ
Haluk Metin "Ben 45 bin lira yatırmıştım, Satın aldığım kripto paraların değeri geçen hafta 165 bin lirayı görmüştü. Hatta son olarak cuma günü iki bin lira daha yatırmıştım. Arasında berberimin parası da vardı, o da gitti. Üzgünüz ama üzgün olmak yetmiyor, Allah ona onu yedirmeyecek" ifadelerini kullandı.
İKİNCİ TOSUNCUK DA BU OLDU
Metin "Ben eski bir borsa maduruyum, bazı şeyleri anladım ama ben de insanım, insanın nevsi var, param tavan yapınca çıkmadık. Ben zaman zaman hesabımdaki paraları kayıt altına aldım burada bütün belgeleri var bir anda hepsi gitti.
İkinci tosuncuk da bu oldu. Aslında her şey iyi gidiyordu. Toy çocuk bize ders verdi. Hepimize geçmiş olsun. Yeni bir çiftlik bankımız oldu. Şikayetçi olmaya gideceğim şimdi" dedi.
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