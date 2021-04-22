Son dakika: Thodex mağduru konuştu: Toy bir çocuğun kurbanı olduk, yetinmeyi bilmiyoruz

Thodex mağdurları, firmanın ofisinin bulunduğu binanın önüne gelmeye devam ediyor. Son olarak Thodex'te 165 bin lirasını kaybettiğini belirten Haluk Metin "Toy bir çocuğun kurban olduk. Kimin olduğunu bilmeden para yatırdık. Çocuğu görmeden biz bu işe girdik. Elimizdeki ile yetinmeyi bilmiyoruz, kazandık daha fazla kazanmak istedik. Bu Faruk baktı ki bunlar kazanacağına ben kazanayım dedi ve bizi mağdur etti. Bütün milletin anasını ağlattı" diye konuştu.