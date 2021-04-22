Thodex son dakika haberi: Thodex paraları geri iade edilecek mi? Thodex kurucusu Fatih Faruk Özer’den açıklama geldi

391 bin kişinin 2 milyar dolarıyla kayıplara karışan Thodex kurucusu Faruk Fatih Özer'e ait olduğu iddia edilen bir sosyal medya hesabından açıklamalar yapıldı. "Önemli duyuru" başlığı altında yapılan açıklamada, iddiaların çoğunun asılsız olduğu dile getirildi. Özer açıklamasında, 30 bine yakın kişinin hesaplarında anormal dalgalanmalar olduğunu belirtirken, mağdur ettiği kişilerin paralarının tekrardan ödeneceğini duyurdu. Fatih Faruk Özer, açıklamasında birkaç gün içinde Türkiye'ye geleceğini belirtti. Thodex mağduru yüzbinlerce kişi ise, Thodex paraları geri iade edilecek mi sorusunun yanıtını merak ediyor. İşte 2 milyar dolar para ile kayıplara karışan Fatih Faruk Özer'in açıklamaları…