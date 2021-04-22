Thodex son dakika haberi: Thodex paraları geri iade edilecek mi? Thodex kurucusu Fatih Faruk Özer’den açıklama geldi

391 bin kişinin 2 milyar dolarıyla kayıplara karışan Thodex kurucusu Faruk Fatih Özer'e ait olduğu iddia edilen bir sosyal medya hesabından açıklamalar yapıldı. "Önemli duyuru" başlığı altında yapılan açıklamada, iddiaların çoğunun asılsız olduğu dile getirildi. Özer açıklamasında, 30 bine yakın kişinin hesaplarında anormal dalgalanmalar olduğunu belirtirken, mağdur ettiği kişilerin paralarının tekrardan ödeneceğini duyurdu. Fatih Faruk Özer, açıklamasında birkaç gün içinde Türkiye'ye geleceğini belirtti. Thodex mağduru yüzbinlerce kişi ise, Thodex paraları geri iade edilecek mi sorusunun yanıtını merak ediyor. İşte 2 milyar dolar para ile kayıplara karışan Fatih Faruk Özer'in açıklamaları…
THODEX PARALARI GERİ İADE EDİLECEK Mİ?
Açıklamada, "Öncelikle; ilk tespitlerimize göre 700 bine yakın kullanıcımızın sadece 30 bine yakın kısmında şüpheli durum söz konusu olup bu kişilerin de platformdaki banka giriş bedellerinin karşılığı şirket hesaplarında mevcuttur. 30 bin civarındaki kullanıcının hesapları netleştikten sonra ödemeleri yapılacaktır.
TÜRKİYE'YE DÖNECEK
Şahsım da birkaç gün içerisinde Türkiye'ye dönüş yaparak adli makamlar ile işbirliği içerisinde gerçeklerin ortaya çıkmasını sağlayacağımı ve kullanıcıların mağduriyetinin önlenmesi için elimden gelen gayreti göstereceğimi beyan ederim" ifadeleri yer aldı.
SİBER SALDIRI DEVAM EDİYOR
Şirket hesaplarında yapılan incelemelerde yaşanan siber saldırı olayının devam ettiğini öne süren Özer, "Bir kısım hesap sahiplerinin doğru verilerine ulaşılamadığı tespit olunmuştur.
22 Nisan günü kamuoyuna yansıyan 391 bin kişinin yaklaşık 2 Milyar Dolar zarara uğratılarak ortadan kaybolduğum iddiaları asılsızdır" dedi.
Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK), kripto para şirketi THODEX'in finansal kuruluşlarındaki hesaplarına bloke koydu. MASAK tarafından THODEX ve kurucusu Faruk Fatih Özer hakkında inceleme başlatıldığı bildirildi.