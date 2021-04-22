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Giriş Tarihi: 22.4.2021 11:28

Toplu taşıma araçları denetlendi

MURAT KARAMAN MURAT KARAMAN
Toplu taşıma araçları denetlendi

Adana'da Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü farklı noktalarında toplu taşıma araçları üzerinde Kovid-19 pandemisi kapsamında yüzde 50 kapasite ile yolcu taşıma denetim yapılarak kurallara uymayan sürücüler hakkında yasal işlemler yaptı.

Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri en fazla bulaşın olduğu toplu taşıma araçlarında kapasite denetimlerini artırdı. Şehrin birçok noktasında uygulama noktaları oluşturan trafik polisleri toplu taşıma araçlarını durdurup yüzde 50 yolcu kapasitesine uyulup uyulmadığını kontrol etti. Kurala uymayan sürücüler uyarıldı. Kuralı birkaç kez ihlal eden sürücülere de ceza yazıldı.

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Toplu taşıma araçları denetlendi
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