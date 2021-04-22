"Turizm camiasının yanında olmaya devam edeceğiz"

Salgın sürecinden en fazla turzim sektörünün etkilendiğini belirten Alanya AK Parti İlçe Başkanı Mustafa Toklu, "Ülkelerin sınırlarını birer birer kapamasıyla birlikte gelir kaynağının birçoğu turizm olan ülkelerde büyük çapta zararların görüldüğü gözlemlendi. Bugün bir nebze de olsa ülkelerin sınırlarını birbirlerine açmasıyla bu durum turizmcinin umudu oldu. Ülkemizin çıkarları ve menfaatleri için gece gündüz demeden çalışan Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun ve Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'un yaptıkları açıklamalarda hükümetimizin güçlü turizm konusunda ne kadar kararlı olduğunu ve sonuna kadar tüm şartların zorlanacağını görmüş olduk. Bu nedenle iki bakanımız birlikte Rusya'ya giderek yerinde görüşmeler gerçekleştirecek. Biz her zaman olduğu gibi turizm camiasının, esnafımızın, otelcilerimizin ve acentelerimizin yanında olmaya devam edeceğiz" dedi.

Öte yandan, pandemi sürecinde vatandaşların kurallara uymasını isteyen Toklu, sezon öncesi hep birlikte güvenli bir tabloyu ortaya koymak gerektiğini dile getirdi.