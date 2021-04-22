Pakistan'daki patlamadan kıl payı kurtulan Türk yardım ekibi SABAH'a konuştu

Pakistan'ın Belucistan eyaletinin Ketta şehrinde bir otelin otoparkında meydana gelen patlamada, aralarında bir polisin de bulunduğu 4 kişi öldü, 12 kişi yaralandı. Ramazan programı için bölgede bulunan Türkiye Diyanet Vakfı (TDV) heyeti de saldırıya otelde yakalandı. TDV ekibinden Fuat Büyükkaymaz, "Çok büyük bir patlama duyduk. Bir alev topu camlarımıza kadar vurdu. Telaşla dışarı çıktık, her taraf duman içindeydi. Genel durumumuz iyi, morallilerimiz yüksek. Karaçi'ye geçip yaklaşık bin paketlik bir gıda kolisi yardımı dağıtacağız." dedi.

"MİLLETİMİZİN YARDIMLARINI DAĞITMAYA DEVAM EDECEĞİZ"

Pakistan Ramazan 2021 TDV Ekip Başı Fuat Büyükkaymaz, önceki gece yaşanan korkunç saldırının ardından SABAH'a konuştu. Büyükkaymak, "TDV olarak Ramazan programı kapsamında Hulusi Darı, Ahmet Sami Acar ve Anadolu Ajansı'ndan Recep Bilek arkadaşımızla birlikte 15 Nisan'da İslamabad'a geldik. Bu bölgede çalışmalarımızı tamamladıktan sonra 18 Nisan'da Ketta şehrine geldik. Gün içinde gıda ve yardım çalışmaları yaptık. Dün gece iftardan sonra istirahat etmek için otele geldik. Saat 22'ye yaklaştığında çok büyük bir patlama duyduk. Bir alev topu camlarımıza kadar vurdu. Telaşla dışarı çıktık, her taraf duman içindeydi. Anadolu Ajansından Recep Bilek arkadaşımız lobideydi. Biraz daha fazla etkilendi. Çok endişelendik, korktuk. Güvenlik görevlilikleri odalarımızdan dışarı çıkmamamız gerektiğini söyledi. Gece 3'e kadar aynı odada kaldık. Bugün bölgeden ayrılarak Karaçi şehrine geçiyoruz. Orada da yaklaşık bin paketlik bir gıda kolisi yardımı dağıtacağız. 25 Nisan'da da Türkiye'ye döneceğiz. Genel durumumuz iyi, morallilerimiz yüksek. Elçiliğimiz bizimle çok ilgilendi. Milletimizin emanetlerini dağıtmaya devam edeceğiz"

ÇİN BÜYÜKELÇİSİ OTELDE KALIYORDU

Pakistan İçişleri Bakanı Şeyh Raşid Ahmed, patlamanın ardından yaptığı açıklamada, Çin'in İslamabad Büyükelçisi Nong Rong'un ve Çinli diplomatların otelde kaldığını ancak patlama sırasında otelde bulunmadıklarını söyledi. Ahmed, Pakistan'ın düşmanlarının barışçıl ve gelişen bir Pakistan görmek istemediklerini belirterek saldırıyı kınadı. Belucistan Eyaleti Sözcüsü Liyakat Şehvani de bunun bir terör saldırısı olduğunu ifade ederek "Bugün gerçekleşen saldırının arkasında Pakistan'ın düşmanları var." dedi.