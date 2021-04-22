Ukraynalı turistler Sultan Sazlığı Milli Parkı’nı gezdi

Hafta içi Ukrayna'dan gelen turist kafilesi Nevşehir üzerinden gelerek 300'den fazla kuş türüne ev sahipliği yapan Sultan Sazlığı Milli Parkı'nı gezdi.

Ziyaretlerine kuş müzesi ile başlayan turist kafilesi kuş maketlerini inceledikten sonra gezilerine 1 km uzunluğunda olan ahşap yürüyüş yolunda devam edip alanda yaşayan kuş çeşitliliğini fotoğrafladılar. Alanı at üzerinde ve sandallarla turlamayı da ihmal etmeyen turistler hatıra fotoğrafı çektirdiler. Step ekosisteminde eşine az rastlanan tatlı ve tuzlu su ekosistemlerini bir arada bulunduran Sultan sazlığı 1994 yılında Ramsar alanı, 2006 yılında ise Milli Park ilan edilmişti.