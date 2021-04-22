Son dakika: Ünlü et restoranı Nusr-Et'te yangın paniği

Ünlü et restoranı Nusr-Et'in Etiler şubesinde dış cephe izalasyon çalışması sırasında yangın çıktı. Olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.

İstanbul'un ünlü et restoranı Nusr-Et'in Etiler Nisbetiye Caddesi üzerindeki bulunan şubesinde dün saat 14.10 sıralarındayangın meydana geldi.





Rrestoranın dış cephesinde süren çalışma esnasında izolasyon malzemesi alev aldı. Yangın çıktıktan hemen sonra restoran çalışanları durumu itfaiyeye bildirdi. İhbarı alan itfaiye ekipleri kısa sürede olay yerine gelerek yangına müdahale etti. Yangın ekiplerin çalışmaları sonucu kısa sürede söndürülürken, dış cephedeki malzeme de yeni bir parlama ihtimaline karşın söküldü.



Nusr-Et Lokantasında yine aynı mekanda müşterilerin bulunduğu sırada alevli et gösterisi yapıldığı sırada yaralananlar olmuştu.