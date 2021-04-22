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Giriş Tarihi: 23.4.2021 04:50

Uyuşturucu tacirleri otel odasında yakalandı

DHA
Uyuşturucu tacirleri otel odasında yakalandı

'da uyuşturucu ticareti yaptığı belirlenen 1'i kadın 2 Afgan arkadaş, 1 kilo metanfetamin maddesi ile otel odasında yakalandı

Keçiören İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, Afgan uyruklu Z.K. ve kız arkadaşı E.D.'nin uyuşturucu madde ticareti yaptığına dair bilgi aldı. Z.K. ve arkadaşı E.D.'nin yakalanması için çalışma başlatan ekipler, şüphelileri takibe aldı. Yakalanmamak için sürekli adres değiştiren 2 arkadaş, yapılan takip sonucunda otel odasında yakalandı. Ekiplerin otel odasına yaptığı aramada, 1 kilo metanfetamin maddesi ele geçirildi. Uyuşturucu ticareti yapan 2 kişi, gözaltına alınarak emniyete götürüldü.

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Uyuşturucu tacirleri otel odasında yakalandı
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