Vaka sayısı artınca dolmuşlarda yolcu denetimi arttırıldı

21 Nisan yeni tip korona virüs sonuçlarına göre Türkiye'de son 24 saatte 318 bin 839 Covid-19 testi yapıldı. 61 bin 967 kişinin testi pozitif çıktı, 362 kişi hayatını kaybetti. Ağır hasta 3 bin 398 oldu, 52 bin 213 kişinin Covid-19 tedavisinin/karantinasının sona ermesiyle iyileşen sayısı 3 milyon 844 bin 342'ye yükseldi.Normalleşmenin ardından vaka sayısının artmasıyla Ramazan ayı itibariyle yeniden kısıtlamalar artırıldı. Ancak buna rağmen vaka sayıları bir türlü düşmeyince Adana Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri en fazla bulaşın olduğu toplu taşıma araçlarında kapasite denetimlerini artırdı.Şehrin bir çok noktasında uygulama noktaları oluşturan trafik polisleri toplu taşıma araçlarını durdurup yüzde 50 yolcu kapasitesine uyulup uyulmadığını kontrol etti. Kurala uymayan sürücüler uyarıldı. Kuralı birkaç kez ihlal eden sürücülere de ceza yazıldı.