Yerli aşı için gönüllü aranıyor

SBÜ Ankara Onkoloji Eğitim ve Araştırma Hastanesi Faz 1 Klinik Araştırmalar Merkezi'nde yürütülen virüs benzeri parçacık (VLP) temelli aşı çalışmasında ilk aşama başarıyla tamamlandı. Faz 1 çalışmasında aralarında Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank ve TÜBİTAK Başkanı Hasan Mandal'ın bulunduğu 36 gönüllünün ilk doz aşıları uygulandı, ikinci doz aşıları yapılmaya başlandı. Hastane başhekimi Fevzi Altuntaş, "Faz 2 çalışmalarına en az 200 gönüllü gerekiyor. Yerli aşımız için herkes üzerine düşeni yapmalı" dedi.