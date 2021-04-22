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Giriş Tarihi: 22.4.2021

için gönüllü aranıyor

Yerli aşı için gönüllü aranıyor
SBÜ Ankara Onkoloji Eğitim ve Araştırma Hastanesi Faz 1 Klinik Araştırmalar Merkezi'nde yürütülen virüs benzeri parçacık (VLP) temelli aşı çalışmasında ilk aşama başarıyla tamamlandı. Faz 1 çalışmasında aralarında Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank ve TÜBİTAK Başkanı Hasan Mandal'ın bulunduğu 36 gönüllünün ilk doz aşıları uygulandı, ikinci doz aşıları yapılmaya başlandı. Hastane başhekimi Fevzi Altuntaş, "Faz 2 çalışmalarına en az 200 gönüllü gerekiyor. Yerli aşımız için herkes üzerine düşeni yapmalı" dedi.
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Yerli aşı için gönüllü aranıyor
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