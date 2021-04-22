Yunan askerleri Türk tarafına itti! Sahil Güvenlik ekipleri kurtardı

Foça Aslanburnu mevkisi açıklarında, lastik bot üzerinde kaçak göçmenlerin olduğu bilgisi üzerine, sabah saatlerinde bölgeye Sahil Güvenlik botu ekibi sevk edildi. Aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu kaçak göçmenler, Sahil Güvenlik botuna alınarak, Foça Balıkçı Barınağı'na getirildi.

TÜRK KARA SULARINA İTTİLER

Yunanistan'ın Midilli Adası'na gitmek için İzmir Körfezi bölgesinde bilmedikleri yerden denize açıldıkları belirlenen kaçak göçmenlerin, Yunan Deniz Kuvvetleri unsurlarınca Türk kara sularına itildikleri tespit edildi.

Yemen ve farklı Afrika ülkelerinden oldukları tespit edilen 23 kişinin, Foça Balıkçı Barınağı'nda yasal işlemlerinin tamamlanmasının ardından İzmir İl Göç İdaresi Başkanlığı'na gönderilmek üzere Foça Emniyet Müdürlüğü ekiplerine teslim edileceği bildirildi.