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Giriş Tarihi: 23.4.2021

20 yaş küçük kişiyle evlenecek diye öldürmüş

BUSE PEHLİVAN BUSE PEHLİVAN
20 yaş küçük kişiyle evlenecek diye öldürmüş
İstanbul Esenler'de otoyol kenarında ablası Yıldız Gül'ü boğazından bıçaklayarak öldüren şüpheli Kemal Balkaya, ablasını kendisinden 20 yaş küçük kişiyle evlenmek istediği için öldürdüğünü öne sürdü. Balkaya, Bakırköy Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği'nce 'kardeşi kasten öldürme' suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi. Balkaya'nın savcılıkta verdiği ifadesinde ablasının iki eski eşinden 4 çocuğu olduğunu belirterek, "Ablama kendinden 20 yaş küçük kişi ile evlenemeyeceğini söyledim. Bana, 'Ben istediğimi yaparım bana kimse karışamaz, ben istediğimle birlikte olurum' dedi. Bu yüzden tartıştık. Öldürdüğüm için pişmanım" dediği öğrenildi.
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20 yaş küçük kişiyle evlenecek diye öldürmüş
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