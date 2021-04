23 Nisan etkinlikleri saat kaçta ve hangi kanalda? 23 Nisan Çocuk Bayramı etkinlikleri izle

23 NİSAN ETKİNLİKLERİ SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

23 Nisan etkinlikleri için yayınlanan programları kaçırmak istemeyenler saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacağını sorgularken tüm detaylar şöyle;

23 Nisan etkinlik programı belli oldu. Bu yıl 23 Nisan evlerden kutlanacak olurken TRT programlarında birçok program yayınlanacak. Nostaljik yolculuğun yaşanacağı "Bugün 23 Nisan" özel yayını, bugün saat 14.30'da TRT 1'de izleyiciyle buluşacak. İlk kez çocuklarla buluşacak "Z Takımı", her hafta sonu 11.55, 16.00 ve 19.25, "Kız Kulesi Masalları" her hafta sonu 21.15, "Max ve Maestro" ise haftanın her günü 17.40 ve 20.25 saatlerinde ekrana gelecek.

TRT Müzik de iki konseri 23 Nisan'da ekranlara getirecek. Ankara Radyosu Çocuk Korosunun 23 Nisan'a özel konseri saat 13.30'da, 1500 çocuğun Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası ile aynı sahneyi paylaştığı 23 Nisan özel konseri ise 18.15'te müzikseverlerle buluşacak.