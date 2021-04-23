23 Nisan korteji renkli görüntüler oluşturdu

Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin kuruluşunun 101'inci yılı ve 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlamaları kapsamında Kayseri Büyükşehir Belediyesi balonlarla süslenen üstü açık otobüsle evde kalan çocukların ve ailelerin bayramını kutladı.

23 Nisan Korteji Sivas Caddesi'ni takip ederek cadde ve sokakları dolaştı. Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç ile beraberindeki protokol, koronavirüs salgını nedeniyle bugünü evlerinde geçiren vatandaşlar ve çocukların bayramlarını kutladı. Kutlamalarla ilgili açıklamalarda bulunan Başkan Memduh Büyükkılıç, "Pandemi koşullarına rağmen tüm apartmanlardan yavrularımızın, büyüklerimizin coşkuyla bu bayrama katıldığını gözlemledim. Bu bayramın bir önemli özelliği Cumhuriyetin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün dünya çocuklarına armağan ettiği bayram, o anlayış içerisinde çocuklarımızın bayramını tebrik ediyorum. Türkiye'mizin farkının bu olduğunu, dünyayı kucaklayan yaklaşım sergilediğini buradan vurgulamak istiyorum" ifadelerini kullandı.

"SAĞLIKLI, HUZURLU NİCE 23 NİSAN'LARA"

Salgın ile mücadele kapsamında çocuklara da seslenen Büyükkılıç, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Sevgili yavrularımızın, çocuklarımızın çok dikkatli olması lazım, sağlıklı gözükmeleri, onların taşıyıcı olmayacakları anlamına gelmez. Büyüklerine bulaştırabilirler, onlar da gereksiz kalabalıklarda bulunmayacaklar. Sağlık çalışanlarımızı seviyoruz, onlara güveniyoruz, onların yükünü hafifletmek için de verdikleri tavsiyeleri göz ardı edemeyiz, öyleyse aşı da bu işin olmazsa olmazıdır. Erciyes Üniversitesi dünya çapında olumlu olarak kendisinden söz ettiriyor, bizim de kıymetini bilmemiz lazım, şehrimize, yavrularımıza sahip çıkmamız lazım, ülkemizi geleceğe hazırlamamız lazım. Sağlıklı, huzurlu nice 23 Nisan'lara diyerek, yavrularımızın gözlerinden öpüyorum."

PANDEMİ COŞKUYA ENGEL OLAMADI

Garnizon Komutanı Tuğgeneral Aziz Adalı ise "İnşallah pandemi süreci biran önce toparlar, çocuklarımızın içerisinde olduğu güzel bayramlar kutlamayı yürekten diliyoruz. Hepimizin bayramı kutlu olsun" dedi.Spor A.Ş. tarafından düzenlenen kutlamalara, 23 Nisan konvoyunda bulunan Türk bayraklı yunus polisler, balonlarla süslenen üstü açık otobüsün yanı sıra, Spor A.Ş. eğitmenlerinin gösterileri ve Büyükşehir Belediyesi Bando Takımı'nın marşları renk kattı. Etkinlik sonunda esnafları da ziyaret eden Vali Günaydın ile Başkan Büyükkılıç, bir esnafın cep telefonundan görüntülü aradığı çocuklarının da 23 Nisan bayramını kutladılar.