23 Nisan'ı ağaç dikimi ve paraşüt etkinliği ile kutladılar

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nın 101'inci yılını kutlamak amacıyla düzenlenen etkinlikler, bu sene de, Kovid-19 pandemisi nedeniyle buruk kutlandı. Doğa Koruma ve Millî Parklar Şanlıurfa Şube müdürlüğü tarafından Eyyübiye ilçesi Güzelkuyu Ortaokulunda 23 Nisan etkinliklerinde çocuklara doğa eğitim, ağaç dikimi ve paraşüt etkinliği gerçekleştirildi.

Pandemi öncesi okullarda, farklı mekanlarda coşku ve sevinçle kutlanan 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı, pandemi nedeniyle bir çok yerde çevrimiçi kutlandı. Doğa Koruma ve Millî Parklar Şanlıurfa Şube müdürlüğü tarafından Güzelkuyu Ortaokulunda 23 Nisan etkinliklerinde çocuklara doğa eğitim, ağaç dikimi ve paraşüt etkinliği gerçekleştirildi.