Acı detay ortaya çıktı! İzmir'deki yangında ölmüştü!





OYUN OYNAMAK İÇİN EVE GİRMİŞLER



Gürgür ailesinin yakını olan Hamza Aslanalp, Bulut'un otopsi işlemleri ve cezaevindeki babası Abbas Gürgür'ün cenazeye katılabilmesi amacıyla izin almak için savcılığa dilekçe verdiğini söyledi. Aslanalp, yangın çıkan evde bir kadının kaldığını ama her zaman kullanmadığını ve olay sırasında da evin boş olduğunu anlattı. Aslanalp, "Mahalledeki çocuklar, oyun oynamak için boş eve girmişler. İçeride çakmak yakmışlar ve süngeri tutuşturmuşlar. Yangın birden alevleniyor. Bulut da alevlerden korunmak için kanepe altına girmiş, orada can vermiş. İçeri girip çocuğa baktığımızda yaşamını yitirmişti. Herkes içeri girip yardım etmeye çalıştı, herkes hortumla su tutmaya çalıştı. Herkes cebelleşti ama yangın itfaiye gelene kadar söndürülemedi. 23 Nisan'da bizim canımız yandı" dedi.