O şoförün kanında uyuşturucu çıktı

İstanbulBeşiktaş'ta cep telefonuyla ilgilenirken kaza yapan ve bir yolcunun ölümüne neden olan otobüs sürücüsü Baki Tatlı'nın kanında uyuşturucu tespit edildi.Beşiktaş'ta önceki gün bariyere çarpan çift katlı İETT otobüsünde işe giden yolcu Sevgi Yamaç Yalçın (31) hayatını kaybederken yolcu M.B.'nin de iki ayağı kırılmıştı. Şişli Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde sağlık kontrolünden geçirilen şoför Tatlı'nın kan örneklerinde uyuşturucu maddeye rastlandı. Ayrıca kaza sırasında hızı 67 kilometre olan otobüsün, 282 metre fren izi olmaksızın ilerlediği belirlendi. Beşiktaş İlçe Emniyet Müdürlüğü'nde ifade veren Tatlı, "Kaza sırasında şarjda olan telefonumu alırken daldım. Tünelin trafikte sıkışık olmaması nedeniyle durmadım" dedi. Mahkemeye sevk edilen Tatlı tutuklanarak cezaevine gönderildi.Beşiktaş'taki otobüs kazasında hayatını kaybeden iki çocuk annesi Sevgi Yamaç Yalçın, son yolculuğuna uğurlandı. Sevgi Yamaç Yalçın'ın küçük oğlu da babası ile cenaze namazında saf tuttu. Yalçın'ın babası Hüseyin Yamaç, "Resmen cinayet. Ne gerekiyorsa yapacağız. Sonuna kadar mücadele edeceğiz" dedi. Sevgi Yamaç Yalçın'ın cenazesi Ayazağa Mezarlığı'na defnedildi.