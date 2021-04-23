Adana’da FETÖ operasyonu: 3 tutuklama

Adana İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri FETÖ/PDY'ye yönelik Adana, Ankara ve Bursa'da düzenlenen operasyonda 8 kişi gözaltına alındı. Zanlılar arasındaki eski askeri okul öğrencileri M.E. K. (28), M. S. (26), M.A. (25), A.K. (25), İ.G. (28) ve A.D'nin (25) örgütün "mahrem imamları" tarafından ardışık arama yöntemiyle arandığı iddia edildi.

Eski astsubay B.A'nın "mahrem imamlar" ile ardışık arama yöntemiyle irtibat kurduğu ve toplantılara katıldığı yönünde ifade bulunduğu, zanlı M.A.'nın ise örgütün kapatılan özel okullarında öğretmenlik yaptığı ileri sürüldü.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan M.E.K., M.S. ve B.A. tutuklanırken, İ.G, M.A, A.K. ve M.A. adli kontrol şartıyla bırakıldı.