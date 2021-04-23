Alanya'da asfaltlama bayrama bitecek

Alanya Belediyesi, Mahmutlar Mahallesi'nde başlatılan asfalt çalışmalarına Küvesve Recepli Sokak'ta devam ediyor. Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel, "Bayram öncesi bölgede yaşayan vatandaşlarımızı kaliteli yollarla buluşturmayı hedefliyoruz." dedi.

"BAYRAMA KADAR ASFALT BİTECEK"

Alanya Belediyesi, Mahmutlar Mahallesi'nde başlattığı asfalt çalışmalarına Küves Caddesi ile Recepli Sokak'ta devam ediyor. Mahmutlar merkez ve kırsalında devam eden asfalt çalışmalarını Ramazan Bayramı öncesi tamamlayacaklarını belirten Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel, Mahmutlar Küves ve Recepli Sokak'ta toplamda 2,5 km asfalt serimi yaparak bayram öncesi bölge halkını kaliteli ve güvenli caddelerle buluşturacaklarını söyledi.