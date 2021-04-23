Alanya'da lüks cip duvarda asılı kaldı

Kaza, akşam saatlerinde Alanya'nın Mahmutlar Mahallesi'nde meydana geldi. Henüz ismi öğrenilemeyen sürücünün idaresindeki lüks bir cip Alanya L. Tipi Kapalı Cezaevi Yolu'ndan Atatürk Caddesi'ne seyir haline giderken virajda direksiyon hakimiyetini kaybetti.

Direksiyon hakimiyetini kaybederek kontrolden çıkan lüks cip, park halinde olan ticari bir araca, sonra da duvara çarparak durabildi. Asılı kalan araçta şans eseri ölü veya yaralı bulunmazken, maddi hasar meydana geldi.

Olay ilgili jandarma soruşturma başlattı.