ALTSO Resim yarışmasında kazananlara ödüllerini verdi

ALTSO, okul çağı çocuklarının Alanya'nın kültürel, mimari ve tarihi mirası ile ilgili ufuklarının genişletilmesine, sanatsal yaratıcılığın gelişimine, çocuklarda hayal gücünün oluşumu ve yaratıcı düşünmelerine katkı sağlamak ve çocukların 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramını kutlamak amacıyla Benim Alanya'm ismiyle bir resim yarışması düzenlemişti. Yarışmanın sonuçlanmasının ardından ALTSO Başkanı Mehmet Şahin, dereceye giren öğrencilere ödüllerini ALTSO'da takdim etti.

ALTSO Başkanı Mehmet Şahin, yarışmayla ilgili yaptığı açıklama şunları söyledi:

"23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kapsamında düzenlediğimiz 'Benim Alanya'm' resim yarışmasında dereceye giren öğrencilerimizi odamızda ağırlayıp, ödüllerini takdim ettik. Alanya ekonomisini canlandırmak için yaptığımız çalışmaların yanı sıra eğitim, spor ve kültür-sanat alanlarında da her zaman elimizden gelen gayreti gösteriyoruz. Bu kapsamda Benim Alanya'm resim yarışması da Alanya'mız açısından önemli bir yere sahip. Yarışmamıza katılan öğrenci kardeşlerimiz Alanya'mızı resmederek ölümsüz eserler ortaya çıkardılar. İnşallah, Covid-19 salgınında normalleşmeye geçtiğimiz zaman bu çocuklarımızın resimlerinden oluşan bir de sergi açacağız. Birbirinden güzel Alanya resimleriyle yarışmamıza katılan bütün çocuklarımızı tebrik eder, dereceye girerek ödül almaya hak kazanan çocuklarımızı da ayrıca kutlarım."

DERECEYE GİREN ÖĞRENCİLER

5-7 yaş kategorisinde 50. Yıl Ahmet Keşoğlu İlkokulu'ndan Mehmet Çevlik, 8-11 yaş kategorisinde EDURUS Kültürler Arası ve Kişisel Gelişim Merkezi Derneği'nden İana Deniz, 12-14 yaş kategorisinde BİLSEM'den Naz Halaçoğlu, 15-18 yaş kategorisinde Fevzi Alaettinoğlu Anadolu Lisesi'nden Mevlüt Şahinkaya ve ALTSO Özel Ödülünü BİLSEM'den Elvin Zeynep Çelik kazandı.