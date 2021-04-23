Amasya Valisi eşi ile birlikte çocukların 23 Nisan sevincine ortak oldu

Amasya'nın Vali Mustafa Masatlı eşi Esra Masatlı ile kentin çeşitli yerlerinden çocuklarla video konferans yöntemiyle görüştü.

Vali Masatlı tüm çocukların 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı kutlayarak şunları söyledi:

"23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nda sizlerle uzaktan da olsa bir araya gelmekten dolayı mutluyuz. İnanıyorum ki önümüzdeki yıllarda bu salgın hastalığın sona ermesiyle, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün tüm çocuklara armağan ettiği bu bayramı sizler de coşkuyla kutlayacaksınız. 101 yıl önce vatanımız çeşitli sıkıntılar içerisinde, bağımsızlığını kaybetme tehlikesiyle karşı karşıyayken, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün liderliğinde milletimiz destansı bir mücadele başlatmış ve bu mücadele Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin 23 Nisan 1920'de açılmasıyla ayrı bir anlam kazanmıştır. Bu önemli olayın yıl dönümünü o günden bu yana Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı olarak kutlamaktayız. Bu vatanı bizlere emanet eden ecdadımıza layık olabilmeniz için sizlere de büyük görevler düşüyor. Çünkü sizler geleceğimizi inşa edecek ve Türkiye Cumhuriyeti'ni yaşatacaksınız. Sizler her şeyden önce milli ve manevi değerlerimize bağlı olarak yetişmeli, büyüklerinize ve öğretmenlerinize sevgi ve saygıyı ilke edinmelisiniz. Daha sonra ise derslerinize çalışarak, hayalînizdeki meslekleri yapabilmek için çaba sarf etmelisiniz. Devletimiz sizlerin en iyi şekilde eğitim almanız için her türlü imkânı sağlamaktadır. Sizler artık akıllı sınıflarınızda, teknolojinin tüm imkânlarını kullanarak eğitim alıyorsunuz. Ancak sizler teknolojiyi faydalı yönleriyle kullanmalı, kıymetli zamanınızı bilgisayarda, tabletlerde uzun süre oyun oynayarak, video izleyerek geçirmemelisiniz. Teknolojiyi faydalı yönleriyle kullanmalı ve yeni cihazlar, teknolojiler geliştiren bir nesil olmalısınız. Benim vali amcanız olarak sizlerden isteğim budur. Daima çok çalışın, başarılı olun ve geleceğin valileri, doktorları, öğretmenleri olarak güzel ülkemizi daha iyi noktalara taşıyın. Şimdiden hepinizin 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı kutluyorum."

Vali Masatlı'nın konuşmasının ardından buluşmaya katılan çocuklar Vali Masatlı'ya çocukluk yılları, eğitim hayatı, ilgi alanları ve hayata dair sorular yöneltti. Çocukların sorularını içtenlikle yanıtlayan Vali Masatlı, geleceğimizin teminatı olan çocuklarımızla hayat tecrübelerini paylaşarak, nasihatlerde bulundu.