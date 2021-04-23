Ankara'da foseptik çukurunda buldular! Korkunç iddia: Birileri tarafından atıldı

'KÖPEKLERİN ATILDIĞINI DÜŞÜNÜYORUZ'



Köpeklerin henüz 20 günlük olduklarını ve yürüme şanslarının bulunmadığını ifade eden Koç, yavruların çukura atıldığını iddia etti. Koç, "Bize ihbarda bulunan kişiler, köpeklerin çukura düştüğünü söyledi; ama veteriner hekimimizle istişare ettik, bu köpekler yürüyemez. Foseptik çukurunun kalın bir kapağı kaldırılıp bir kenara konulmuş. Biz, köpeklerin atıldığını düşünüyoruz. Bu köpekleri istemeyen birileri foseptik çukurunu açtılar, köpekleri attılar ve gittiler" ifadelerini kullandı.





'KÜVEZE KONULDULAR'



Hayvanları vakit kaybetmeden kliniğe yetiştirmeye çalıştıklarını söyleyen Koç, "Buraya ilk geldiğimizde veteriner hekimimiz yavruları hemen kuvöze koydu, hayatta kalmalarını sağlamak için. Şu an yavaş yavaş hareket etmeye başladılar, vücutlarındaki dışkıları temizledik. Biraz daha toparladıktan sonra ana tedaviye başlanacak. Yarın gidip yavru köpeklerin annesini de alacağız. Yavrular şuanda beslenemiyor" dedi.