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Giriş Tarihi: 23.4.2021 15:35

Babasının nehre attığı 4 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti

ABİDİN YEL
Babasının nehre attığı 4 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti

’ın Cizre İlçesi’nde, psikolojik sorunu olan babası tarafından Dicle Nehri’ne atılan 4 yaşındaki Kemal Mübariz, 8 günlük yaşam mücadelesini kaybetti.

Şırnak'ın Cizre'de 15 Nisan 2021 tarihinde yaşanan olayda psikolojik sorunları olan ve olaydan on gün önce eşinden boşanan Hugır Mübariz, akşam saatlerinde oğlu Kemal Mübariz ile Dicle Nehri kenarındaki parka geldi. Çocukla bir müddet parkta dolaşan Hugır Mübariz küçük çocuğu nehre attıktan sonra olay yerinden ayrıldı.

Çevredeki vatandaşlar tarafından sudan çıkarılıp Cizre Devlet Hastanesi'ne kaldırılan 4 yaşındaki Kemal Mübariz, olay yerinde 112 Sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla Batman'a sevk edildi.

Polisler tarafından yakalanan baba Hugır Mübariz ise, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Yaşanan korkunç olaydan sonra Batman özel bir hastanede tedavi altına alınan minik Kemal, 8 günden bu yana verdiği yaşam savaşını kaybetti.

Küçük çocuğun ölümü ailesinin yanı sıra bütün Cizre'de büyük bir üzüntü yaşattı.

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Babasının nehre attığı 4 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti
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