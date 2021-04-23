Bakan Soylu şampiyonları ağırladı

İçişleri bakanı Süleyman soylu, TVF Erkekler 1. Ligi final etabında bugün oynanan maçtan sonra Şampiyon olarak AXA Sigorta Efeler ligine yükselen Yeni Kızıltepe spor ve ikinci olan Cizre Belediye spor takımlarını makamında kabul ederek tebrik etti.

Ankara Başkent Spor Salonunda düzenlenen kupa töreninin ardından, Yeni Kızıltepe Spor erkek voleybol takımının sporcularını, teknik heyeti ve yönetim kadrosunu Kızıltepe Kaymakamı/Belediye Başkan vekili Hüseyin Çam'ın başkanlığında bakanlık makamında kabul eden İçişleri bakanı Süleyman Soylu, sportif başarılarından dolayı şampiyon takımı tebrik ederek önümüzdeki sezon AXA Sigorta Efeler liginde başarılar diledi.

Kabul'de Kaymakamı/Belediye Başkan vekili Hüseyin Çam, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'ya Yeni Kızıltepe Spor takımının formasını hediye etti. Bakan Soylu daha sonra takımlarla hatıra fotoğrafı çektirdi.

TVF Başkanı Mehmet Akif Üstündağ'ında eşlik ettiği kabul ile ilgili olarak İçişleri Bakanı Süleyman Soylu sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, " Şampiyon Yeni Kızıltepe Spor, 2. Takım Cizre Belediye Spor 1. Lig Erkekler Voleybol Sezonu'nda Efeler Ligi'ne yükselen takımlarımızın oyuncularını ve yöneticilerini kutluyorum. Başarılarınız daim olsun" ifadelerine yer verdi.