Bankadan kasa kiraladı, diğer kasalara anahtar yaptırdı! Ukraynalı hırsızın akılalmaz vurgun planı!

BANKA GÖREVLİSİ SUÇÜSTÜ YAKALADI

Andru 15 Nisan günü iddiaya göre yine kiraladığı kasaya para koymak için bankaya gitti. Banka görevlisi kasa odasını açtı. Andru içeri girdi, ancak uzun süre çıkmadı. Bu durumdan şüphelenen banka görevlisi Andru'yu kontrol etmek için gitti.