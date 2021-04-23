Bankadan kasa kiraladı, diğer kasalara anahtar yaptırdı! Ukraynalı hırsızın akılalmaz vurgun planını!

İstanbul Üsküdar'da bir banka şubesinden kasa kiralayan Ukraynalı Andru S. (50) kiralık kasa bölmesindeki diğer kasaları soymak isterken Hırsızlık Büro Amirliği ekiplerince yakalandı. Şüphelinin 15 gün önce kiraladığı kasasına bakma bahanesiyle diğer kasalara anahtar uydurmaya çalıştığı tespit edildi. Tutuklanarak cezaevine gönderilen şüphelinin üzerinden 15 adet ham anahtar ile geçersiz yazılı dolar ele geçirildi.

NEREDEYSE HER GÜN KASA ODASINI ZİYARET ETTİ

Üsküdar Selami Ali Mahallesi Cumhuriyet caddesine bir banka şubesinde yaşanan olay iddialara göre şöyle gerçekleşti. Yaklaşık 2 ay önce Türkiye'ye giriş yapan Ukraynalı Andru S. 15 gün önce bankaya gidip kendi adına bir kasa kiraladı. Andru hemen her gün kasasının bulunduğu bankaya gidip kasa odasında dakikalarca zaman geçirdi.

BANKA GÖREVLİSİ SUÇÜSTÜ YAKALADI

Andru 15 Nisan günü iddiaya göre yine kiraladığı kasaya para koymak için bankaya gitti. Banka görevlisi kasa odasını açtı. Andru içeri girdi, ancak uzun süre çıkmadı. Bu durumdan şüphelenen banka görevlisi Andru'yu kontrol etmek için gitti. İddiaya göre Ukraynalı adam banka kasa odasındaki 15 kasanın anahtarı İçin yanında 15 ham anahtar getirmiş ve kopyalarını almaya çalışıyordu. Bu durumu fark eden banka çalışanı hemen durumu polise bildirdi.

İhbar üzerine Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri şüpheli şahsı kasa odasında yakalayarak gözaltına aldı. Şüphelinin üzerinde yapılan aramada 15 ham anahtar ile çok sayıda geçersiz yazılı dolar ele geçirildi. Şüphelinin o dalarlardı göstererek kasasına para yatıracağını belirtip sürekli geldiği tespit edildi. Adliyeye sevk edilen Andru S. Tutuklandı.